«Азов» уперше офіційно прокоментував масове вбивство полонених в Оленівці

Тимчасовий виконувач обовʼязків командира полку «Азов» Микита Надточій виступив із першою офіційною заявою щодо масового вбивства українських військовополонених у СІЗО на окупованій території Донецької області.
«Ми розцінюємо удар по Оленівці як акт публічної страти. Росія здійснила його від безкарності. Вони звикли, що їх ніхто не притягне до відповідальності, навіть за відкрите порушення законів і звичаїв війни. Тому ми, «Азов», Україна як держава і весь цивілізований світ боляче дамо відсіч, аби росія це запамʼятала раз і назавжди. Ми вже зʼясовуємо імена виконавців та організаторів страти, уже маємо попередню інформацію», — заявив Надточій.
За його словами, полк уже має попередню інформацію, але поки не готовий її озвучувати.
«Україна як держава забезпечить справедливе покарання. Добу вони [росіяни] брехали про українську армію, а сьогодні підтвердили свій злочин заявою посольства. Я хочу нагадати путіну, який особисто несе відповідальність за цей злочин, що в домі повішаного про мотузку не говорять», — наголосив командир і додав, що тепер «Азов» — це вся країна, і кожен мститиме за вбивство полонених.
- Уночі 29 липня в колонії в окупованому місті Оленівка Донецької області, де росіяни утримували українських військовополонених, пролунали вибухи. Росіяни заявили, що це ЗСУ вдарили з HIMARS. Однак Генеральний штаб України заявив, що СІЗО обстріляли самі ж росіяни з артилерії, щоб звинуватити Україну у «воєнних злочинах», а також приховати тортури над полоненими та розстріли. Від обстрілу загинули понад 40 українських військовополонених, 130 отримали поранення.
- Вибухи сталися на території промзони в новозбудованому приміщенні, яке мали спеціально обладнати для утримання полонених, яких вивели з «Азовсталі». Обладнувати будівлю закінчили 27 липня, після чого в неї перевели частину полонених українських захисників. Служба безпеки України перехопила телефонні розмови, в яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні в обстрілі СІЗО. Українська військова розвідка заявила, що вибух влаштували найманці «ПВК Вагнера» за вказівкою власника «ПВК» — «кухаря путіна» євгена пригожина. Організацію та власне теракт вони не узгодили з керівництвом міністерства оборони рф.
- 30 липня міноборони росії опублікувало список українських військовополонених, які нібито загинули внаслідок теракту в колонії в окупованій Оленівці Донецької області. У переліку — 48 загиблих, особи двох встановлюють, адже вони нібито загинули дорогою до лікарні. У списку поранених — 73 прізвища.