«Азов» уперше офіційно прокоментував масове вбивство полонених в Оленівці

Тимчасовий виконувач обовʼязків командира полку «Азов» Микита Надточій виступив із першою офіційною заявою щодо масового вбивства українських військовополонених у СІЗО на окупованій території Донецької області.

«Ми розцінюємо удар по Оленівці як акт публічної страти. Росія здійснила його від безкарності. Вони звикли, що їх ніхто не притягне до відповідальності, навіть за відкрите порушення законів і звичаїв війни. Тому ми, «Азов», Україна як держава і весь цивілізований світ боляче дамо відсіч, аби росія це запамʼятала раз і назавжди. Ми вже зʼясовуємо імена виконавців та організаторів страти, уже маємо попередню інформацію», — заявив Надточій.

За його словами, полк уже має попередню інформацію, але поки не готовий її озвучувати.

«Україна як держава забезпечить справедливе покарання. Добу вони [росіяни] брехали про українську армію, а сьогодні підтвердили свій злочин заявою посольства. Я хочу нагадати путіну, який особисто несе відповідальність за цей злочин, що в домі повішаного про мотузку не говорять», — наголосив командир і додав, що тепер «Азов» — це вся країна, і кожен мститиме за вбивство полонених.