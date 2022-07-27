Олександр Клименко пройшов спецперевірку на посаду голови САП

Офіс генерального прокурора підтвердив, що фіналісти конкурсу на посаду очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури відповідають вимогам законів «Про очищення влади» та «Про запобігання корупції», а також доступу до державної таємниці.

Відповідне рішення зачитали на засіданні комісії САП.

Також на засіданні комісія підготувала подання генпрокурору Андрію Костіну для призначення на посаду керівника САП Олександра Клименка. Його мають скерувати найближчим часом.