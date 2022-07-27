Олександр Клименко пройшов спецперевірку на посаду голови САП

Офіс генерального прокурора підтвердив, що фіналісти конкурсу на посаду очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури відповідають вимогам законів «Про очищення влади» та «Про запобігання корупції», а також доступу до державної таємниці.
Відповідне рішення зачитали на засіданні комісії САП.
Також на засіданні комісія підготувала подання генпрокурору Андрію Костіну для призначення на посаду керівника САП Олександра Клименка. Його мають скерувати найближчим часом.
Нагадаємо, 19 липня комісія визначила переможця конкурсу на посаду голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Ним став детектив НАБУ Олександр Клименко, а його заступником — прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк.
- Конкурсна комісія майже два роки не могла обрати нового голову САП, причиною цього були внутрішні конфлікти та ймовірний «тиск влади». При цьому двох кандидатів на посади голови САП і заступника голови визначили ще наприкінці 2021 року. За балами головою САП мав стати детектив НАБУ Олександр Клименко, а його заступником — прокурор Андрій Синюк. Але комісія ніяк не могла затвердити фінальні результати.
- Активісти звинувачували в затягуванні та зриві конкурсу членів комісії від Верховної Ради, яких нібито контролював заступник голови Офісу президента Олег Татаров. Вони вважали, що Татаров намагався зірвати конкурс, тому що в ньому перемагає детектив НАБУ Олександр Клименко. Саме він керував слідством у справі ексдиректора «Укрбуду» Максима Микитася, в якій фігурував і Татаров.
- Вимога призначити переможця конкурсу на посаду голови САП була в переліку обовʼязкових для початку перемовин України про вступ до Євросоюзу.