Народного депутата Андрія Костіна призначили новим генеральним прокурором

Верховна Рада призначила народного депутата фракції «Слуга народу» Андрія Костіна на посаду генерального прокурора.
Голосували за це на засіданні 27 липня.
За — 299 депутатів.
Народний депутат фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко розповів, що президент Володимир Зеленський прийшов у Раду на призначення генпрокурора.
Андрій Костін — український юрист, засновник адвокатської компанії «Право», заступник голови комітету Ради з питань правової політики.
- Увечері 17 липня вийшли два укази президента — про відсторонення генпрокурора Ірини Венедіктової та про усунення від обовʼязків голови СБУ Івана Баканова. Поки обовʼязки генпрокурора виконуватиме заступник Венедіктової Олексій Симоненко, а голови СБУ — перший заступник Василь Малюк.
- 18 липня Зеленський подав до Ради подання на звільнення Венедіктової та Баканова. Уранці 19 липня президент звільнив заступника голови Служби безпеки та змінив начальників СБУ в пʼяти областях.