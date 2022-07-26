У Британії перервали дебати між кандидатами на посаду премʼєра — знепритомніла ведуча

У Великій Британії теледебати між кандидатами на посаду премʼєр-міністра перервалися через те, що ведуча програми Кейт МакКанн знепритомніла.

Дебати проходили між главою МЗС Ліз Трасс і ексглавою Мінфіну Ріші Сунаком.

На відео видно, як Трасс активно веде дискусію, а потім чує гуркіт й одразу виходить з-за трибуни.

«Кейт МакКанн знепритомніла у прямому ефірі сьогодні ввечері, і хоча у неї все гаразд, за порадою медиків ми не відновимо дебати. Ми приносимо вибачення нашим глядачам і слухачам», — ідеться в повідомленні телеканалу.