У Британії перервали дебати між кандидатами на посаду премʼєра — знепритомніла ведуча

У Великій Британії теледебати між кандидатами на посаду премʼєр-міністра перервалися через те, що ведуча програми Кейт МакКанн знепритомніла.
Дебати проходили між главою МЗС Ліз Трасс і ексглавою Мінфіну Ріші Сунаком.
На відео видно, як Трасс активно веде дискусію, а потім чує гуркіт й одразу виходить з-за трибуни.
«Кейт МакКанн знепритомніла у прямому ефірі сьогодні ввечері, і хоча у неї все гаразд, за порадою медиків ми не відновимо дебати. Ми приносимо вибачення нашим глядачам і слухачам», — ідеться в повідомленні телеканалу.
- 6 червня члени Консервативної партії голосували щодо вотуму недовіри Борису Джонсону через результати розслідування про вечірки, які проводили в офісі премʼєра під час карантину. Слідчі визначили, що у 2020 та 2021 роках в офісі відбувалися вечірки без дотримання карантинних заходів, які уряд запровадив на всій території Великої Британії через коронавірус. Учасникам виписали штрафи. Джонсон визнав свою провину, вибачився та повідомив про готовність сплатити штраф. За результатами голосування премʼєр-міністр отримав вотум довіри й у відставку не пішов.
- За місяць знову спалахнув скандал — через призначення на близьку до Джонсона посаду Крістофера Пінчера, якого звинуватили в домаганні до двох колег. Існують версії, що Джонсон знав про це, але все одно призначив Пінчера. Британський премʼєр знову публічно вибачився за таке рішення, але наголосив, що у відставку не піде.
- На початку липня від Джонсона через скандали пішли понад 50 членів його кабінету і високопосадовців. Наступного дня він призначив нових членів уряду, але вже 7 липня Джонсон оголосив, що йде з посади голови уряду та лідера Консервативної партії. Він буде виконувати обовʼязки голови партії та уряду, поки не оберуть нового.
- 12 липня Лейбористська партія ініціювала вотум недовіри, а 13 липня уряд Британії ініціював вотум довіри до самого себе.
- 18 липня уряд Джонсона уникнув вотуму недовіри. Палата громад Великої Британії після пʼяти годин дебатів не змогла набрати достатньої кількості голосів — уряд Джонсона підтримали 349 депутатів, проти виступили 238.