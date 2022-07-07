Прем’єр Британії Борис Джонсон призначив нових членів уряду

Премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який відмовився йти у відставку попри заклики низки міністрів і депутатів, призначає нових членів уряду.

Про це пишуть The Telegraph, ВВС і Sky News.

Джонсон призначає нових міністрів замість тих, які подали у відставку.

Кіт Мальтхаус став головою герцогства Ланкастер, найвищим міністром в уряді після прем’єр-міністра. Грег Кларк став новим секретарем у справах спільнот. Джеймс Клеверлі стане новим міністром освіти, а сер Роберт Бакленд — секретарем Уельсу. Шайлеша Вара була призначена секретарем по Північній Ірландії після відставки Брендона Льюїса.

Британські ЗМІ вказують, що таким чином Джонсон хоче залишитися на посаді прем’єра у ролі виконувача обов’язків до жовтня. Як пишуть журналісти, він продовжить виконувати обов’язки прем’єра до виборів голови владної Консервативної партії восени.

Лідер лейбористів сер Кейр Стармер вже заявив, що Джонсону не можна дозволяти залишатися на своїй посаді, і він має бути негайно звільнений. Він пригрозив запуском процедури вотуму недовіри, якщо Джонсон не піде добровільно.