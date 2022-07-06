Ще 5 британських міністрів пішли у відставку і розкритикували премʼєра Джонсона

Ще 5 британських міністрів оголосили про свою відставку та розкритикували премʼєра Бориса Джонсона. Вони зазначили, що уряд не може зараз функціонувати і закликали самого Джонсона «по-хорошому» піти у відставку.

Про це пише The Telegraph.

У спільному листі про звільнення оголосили міністр з питань рівноправʼя та міністр з питань місцевого самоврядування Кемі Бейднок, міністр учнівства та навичок Алекс Бургхарт, міністр ЖКГ Ніл ОʼБраєн, міністр з питань бізнесу та промисловості Лі Роулі та міністр з питань ЗМІ та цифрової інфраструктури Джулія Лопез.

За день до цього у відставку подали міністр фінансів Ріші Сунак і міністр охорони здоров’я Саджид Джавід. Загалом протягом доби з уряду Джонсона звільнилися 27 представників його партії.

Крім цього, у своїх соцмережах депутати-консерватори почали публікувати листи про оголошення недовіри самому Джонсону. Вони закликають його самостійно піти у відставку.

У Великій Британії не вщухає критика щодо Джонсона та спроби змусити його піти у відставку з посади премʼєра. Його звинувачують у неефективній політиці на тлі кризи після пандемії коронавірусу та війни в Україні.