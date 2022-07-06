Ще 5 британських міністрів пішли у відставку і розкритикували премʼєра Джонсона

Ще 5 британських міністрів оголосили про свою відставку та розкритикували премʼєра Бориса Джонсона. Вони зазначили, що уряд не може зараз функціонувати і закликали самого Джонсона «по-хорошому» піти у відставку.
Про це пише The Telegraph.
У спільному листі про звільнення оголосили міністр з питань рівноправʼя та міністр з питань місцевого самоврядування Кемі Бейднок, міністр учнівства та навичок Алекс Бургхарт, міністр ЖКГ Ніл ОʼБраєн, міністр з питань бізнесу та промисловості Лі Роулі та міністр з питань ЗМІ та цифрової інфраструктури Джулія Лопез.
За день до цього у відставку подали міністр фінансів Ріші Сунак і міністр охорони здоров’я Саджид Джавід. Загалом протягом доби з уряду Джонсона звільнилися 27 представників його партії.
Крім цього, у своїх соцмережах депутати-консерватори почали публікувати листи про оголошення недовіри самому Джонсону. Вони закликають його самостійно піти у відставку.
У Великій Британії не вщухає критика щодо Джонсона та спроби змусити його піти у відставку з посади премʼєра. Його звинувачують у неефективній політиці на тлі кризи після пандемії коронавірусу та війни в Україні.
- 6 червня члени Консервативної партії Великої Британії провели голосування щодо вотуму недовіри премʼєр-міністру Борису Джонсону через результати розслідування стосовно вечірок, які влаштовувалися в офісі премʼєра під час карантину. Слідчі визначили, що у 2020 та 2021 роках в офісі проводилися вечірки без дотримання карантинних заходів, які уряд запровадив на всій території Великої Британії через коронавірус. Учасникам виписали штрафи. Джонсон визнав свою провину, вибачився та повідомив про готовність сплатити штраф. За результатами голосування премʼєр-міністр вотум довіри отримав і у відставку не пішов, однак був дуже близький, щоб його втратити.
- Однак вже через місяць знову спалахнув скандал через призначення Крістофера Пінчера, якого звинуватили у домаганні до двох його колег, на близьку до Джонсона посаду. Існують версії, що сам Джонсон знав про це, але все одно призначив Пінчер. Британський премʼєр знову публічно вибачився за таке рішення, але знову наголосив, що не піде у відставку.