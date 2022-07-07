Борис Джонсон іде з посади премʼєра Великої Британії і лідера Консервативної партії

Премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон іде з посади голови уряду та Консервативної партії. Про це він оголосив у зверненні 7 липня.
Борис Джонсон оголосив, що буде виконувати обовʼязки голови партії та уряду, поки не оберуть нового — процес вибору нового голови партії має розпочатися вже зараз.
«Зараз зрозуміло, що воля парламентської Консервативної партії полягає в тому, щоб був новий лідер цієї партії і, отже, новий премʼєр-міністр. Я домовився із сером Гремом Брейді, головою нашого депутатського корпусу, що процес вибору нового лідера має розпочатися зараз. Графік буде оголошено наступного тижня», — заявив Джонсон.
Він також звернувся до України і наголосив, що Британія продовжить підтримувати її стільки, скільки це потрібно.
У Великій Британії не вщухає критика щодо Джонсона та спроби змусити його піти у відставку з посади премʼєра. Його звинувачують у неефективній політиці на тлі кризи після пандемії коронавірусу та війни в Україні. За останні дві доби у відставку подали понад 50 членів його кабінету і закликали Джонсона зробити те саме. Сам же премʼєр увечері 6 липня відмовився йти у відставку. Він заявив, що це літо має стати періодом «економічного зростання», а не «боротьби за лідерство». Уранці 7 липня він вже почав призначати нових міністрів.
- 6 червня члени Консервативної партії провели голосування щодо вотуму недовіри Борису Джонсону через результати розслідування стосовно вечірок, які влаштовувалися в офісі премʼєра під час карантину. Слідчі визначили, що у 2020 та 2021 роках в офісі проводили вечірки без дотримання карантинних заходів, які уряд запровадив на всій території Великої Британії через коронавірус. Учасникам виписали штрафи. Джонсон визнав свою провину, вибачився та повідомив про готовність сплатити штраф. За результатами голосування премʼєр-міністр отримав вотум довіри й у відставку не пішов, хоча й ризикував його втратити.
- За місяць знову спалахнув скандал — через призначення на близьку до Джонсона посаду Крістофера Пінчера, якого звинуватили в домаганні до двох колег. Існують версії, що сам Джонсон знав про це, але все одно призначив Пінчера. Британський премʼєр знову публічно вибачився за таке рішення, але наголосив, що у відставку не піде.