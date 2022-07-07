Борис Джонсон іде з посади премʼєра Великої Британії і лідера Консервативної партії

Премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон іде з посади голови уряду та Консервативної партії. Про це він оголосив у зверненні 7 липня.

Борис Джонсон оголосив, що буде виконувати обовʼязки голови партії та уряду, поки не оберуть нового — процес вибору нового голови партії має розпочатися вже зараз.

«Зараз зрозуміло, що воля парламентської Консервативної партії полягає в тому, щоб був новий лідер цієї партії і, отже, новий премʼєр-міністр. Я домовився із сером Гремом Брейді, головою нашого депутатського корпусу, що процес вибору нового лідера має розпочатися зараз. Графік буде оголошено наступного тижня», — заявив Джонсон.

Він також звернувся до України і наголосив, що Британія продовжить підтримувати її стільки, скільки це потрібно.

У Великій Британії не вщухає критика щодо Джонсона та спроби змусити його піти у відставку з посади премʼєра. Його звинувачують у неефективній політиці на тлі кризи після пандемії коронавірусу та війни в Україні. За останні дві доби у відставку подали понад 50 членів його кабінету і закликали Джонсона зробити те саме. Сам же премʼєр увечері 6 липня відмовився йти у відставку. Він заявив, що це літо має стати періодом «економічного зростання», а не «боротьби за лідерство». Уранці 7 липня він вже почав призначати нових міністрів.