Британський премʼєр Джонсон відмовився добровільно йти у відставку

Премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відмовився йти у відставку попри заклики низки членів уряду. Він заявив, що це літо має стати періодом «економічного зростання», а не «боротьби за лідерство».

Про це пише Sky News.

Джонсон планує найближчим часом призначити людей на вакантні посади в його уряді, а також презентувати новий економічний план для виходу з кризи. Цим планом займеться новопризначений міністр фінансів Надхім Захаві. Тим часом кількість відставок в уряді Джонсона вже сягнула 40 посадовців.

Британський премʼєр заявив міністрам, що має 14-мільйонний мандат і продовжуватиме роботу, доки сама партія не зніме його з посади.

Джонсон має імунітет на проведення голосування за нового лідера консерваторів, оскільки нещодавно отримав вотум довіри. Але наступного тижня відбудеться обрання нових членів до Комітету приватних членів консерваторів — спеціальної парламентської групи, яка координує діяльність партії та організовує вибори нового лідера. Вони можуть змінити свої процедури, щоб знову запустити голосування за вотум недовіри Джонсону, яке він ризикує програти. Тоді консерватори обиратимуть нового лідера, який і стане премʼєром. Водночас консерватори виступають проти дострокових виборів, оскільки через скандали навколо Джонсона їхні позиції похитнулися і вони можуть їх програти.