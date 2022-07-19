Уряду Бориса Джонсона не змогли оголосити вотум недовіри

Уряд британського прем’єр-міністра Бориса Джонсона пережив вотум недовіри. Палата громад Великої Британії після пʼяти годин дебатів не змогла набрати достатньої кількості голосів — уряд Джонсона підтримали 349 депутатів проти 238.

Про це пише Sky News.

Дебати стосувалися переважно внутрішніх проблем. Лейбористи звинувачували уряд в провалі соціальної підтримки населення, а консерватори, яких у палаті більшість, заявляли про ефективну боротьбу з коронавірусом і Brexit. Як би уряду оголосили вотум недовіри, то Британію очікували б загальні вибори.

Крім того, у Британії завершився третій етап голосування виборів на місце премʼєр-міністра країни. За його підсумками з перегонів вибув голова парламентського комітету із закордонних справ Том Тугендхат. Він набрав всього 31 голос колег-консерваторів.

За крісло прем’єра далі боротимуться чотири кандидати — колишній міністр фінансів Ріші Сунак, який набрав більше всього голосів, молодший міністр з торгівельної політики Пенні Мордаунт, очільниця МЗС Ліз Трасс і колишній міністр з питань рівності Кемі Баденок.