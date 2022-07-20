Огляд подій 20 липня: У Харкові внаслідок обстрілу загинув 13-річний підліток, США передадуть Україні ще 4 системи HIMARS

Уночі росіяни знову обстріляли з «Градів» Нікополь. Пошкоджені десятки приватних будинків. Двоє людей загинули, девʼятеро — поранені. Шестеро постраждалих у лікарні, серед них четверо дітей. Найменшому пораненому лише три роки. Мер Нікополя Євген Євтушенко закликає мешканців тимчасово евакуюватись на безпечні території, оскільки обстріли з боку окупованого Енергодару стали регулярними. Унаслідок ранкових обстрілів окупантами Салтівського району Харкова загинули три людини: 13-річний хлопець, чоловік і жінка.

На Донбасі окупанти намагаються наступати на Бахмут і захопити Вуглегірську ТЕС. На межі Луганської та Донецької областей вони знову завдали ракетних артилерійських ударів. Проте ЗСУ утримують позиції.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр і командувач Оперативного командування «Південь» Андрій Ковальчук закликали українців не називати види зброї, з якої Збройні сили України вражають цілі, до того, як це зробить Генштаб.

За тиждень-два влада планує на кілька днів закрити Миколаїв, щоб перевірити дані про ймовірних колаборантів, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Він додав, що Миколаїв закриють, коли закінчаться жнива. Про це місцевих мешканців попередять завчасно, щоб люди могли закупити їжу, воду та спланувати свої дії.

Росіяни вперше офіційно визнали, що намагаються захопити не лише український Донбас. Їх також «цікавлять Херсонська і Запорізька області та деякі інші території».

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Сполучені Штати передадуть Україні ще 4 системи HIMARS. Раніше міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що для ефективного стримування противника Україні потрібно принаймні 50 систем HIMARS і M270, а для ефективного контрнаступу — щонайменше сто.

Посли країн Європейського Союзу затвердили сьомий пакет санкцій проти рф: під забороною опиниться імпорт російського золота, а активи Сбербанку заморозять. Також у санкційному списку будуть ще 50 фізичних і юридичних осіб, зокрема політики, військові керівники, олігархи та пропагандисти. Крім цього, у санкційному пакеті буде зобовʼязання, що ці обмеження не загрожуватимуть продовольчій та енергетичній безпеці в усьому світі. Далі пакет санкцій має схвалити Рада Європи.