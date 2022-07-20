Ранкове зведення Генштабу: армія рф намагається захопити Бахмут і Вуглегірську ТЕС

Окупаційні війська росії намагаються провести наступ на Бахмут і захопити Вуглегірську ТЕС.

Про це ідеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін не було. Ворог обстріляв зі ствольної та реактивної артилерії райони Миколаївки Чернігівської області та Волфиного, Яструбиного і Павлівки Сумської області.

На Харківському напрямку росія вела обстріли в районах населених пунктів Мосьпанове, Петрівка, Руські Тишки, Базаліївка, Печеніги, Циркуни, Питомник, Дементіївка, Коробочкине та Прудянка.

На Словʼянському напрямку обстріли з танків та артилерії зафіксовані поблизу Долини, Краснопілля, Костянтинівки, Чепіля, Гусарівки й Адамівки.

На Донецькому напрямку окупанти обстріляли зі ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Краматорськ, Сіверськ, Серебрянка, Григорівка, Верхньокамʼянське, Спірне, Івано-Дарʼївка. Росіяни завдали авіаційного удару неподалік Верхньокамʼянського та намагаються штурмувати в районі Івано-Дарʼївки, бойові дії тривають.