Ранкове зведення Генштабу: армія рф намагається захопити Бахмут і Вуглегірську ТЕС

Окупаційні війська росії намагаються провести наступ на Бахмут і захопити Вуглегірську ТЕС.
Про це ідеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін не було. Ворог обстріляв зі ствольної та реактивної артилерії райони Миколаївки Чернігівської області та Волфиного, Яструбиного і Павлівки Сумської області.
На Харківському напрямку росія вела обстріли в районах населених пунктів Мосьпанове, Петрівка, Руські Тишки, Базаліївка, Печеніги, Циркуни, Питомник, Дементіївка, Коробочкине та Прудянка.
На Словʼянському напрямку обстріли з танків та артилерії зафіксовані поблизу Долини, Краснопілля, Костянтинівки, Чепіля, Гусарівки й Адамівки.
На Донецькому напрямку окупанти обстріляли зі ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Краматорськ, Сіверськ, Серебрянка, Григорівка, Верхньокамʼянське, Спірне, Івано-Дарʼївка. Росіяни завдали авіаційного удару неподалік Верхньокамʼянського та намагаються штурмувати в районі Івано-Дарʼївки, бойові дії тривають.
На Бахмутському напрямку окупанти ведуть бойові дії, щоб розпочати наступ на Бахмут і захопити Вуглегірську ТЕС. Тривають бойові дії у напрямках населених пунктів Берестове, Вершина і Новолуганське.
На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках зафіксовані обстріли в районах населених пунктів Новобахмутівка, Вугледар, Новопіль, Полтавка, Гуляйполе, Камʼянське та низки інших. Противник завдав авіаудару біля Авдіївки, провів розвідку боєм у районі Новоселівки Другої та наступ у напрямку Микільського, але успіху не мав.
На Південнобузькому напрямку ворог підтримує високу інтенсивність ведення розвідки за допомогою безпілотників. В акваторії Чорного моря поза пунктами базування перебувають три носії крилатих ракет «Калібр». Тривають обопільні обстріли зі ствольної, реактивної артилерії та танків вздовж всієї лінії зіткнення. Ворог завдав ракетно-авіаційних ударів у районі Мурахівки.