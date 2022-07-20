Новим прем’єром Британії стане або Ліз Трасс, або Ріші Сунак. Завершився останній тур виборів лідера Консервативної партії

У Великій Британії завершився останній тур виборів лідера Консервативної партії, який стане новим прем’єр-міністром.
Як повідомляє Sky News, молодша міністерка торгівлі Пенні Мордонт вибула з перегонів, набравши 105 голосів депутатів. Тепер за крісло прем’єра боротимуться очільниця МЗС Ліз Трасс (набрала 113 голосів) і колишній міністр фінансів Ріші Сунак (137 голосів).
Завтра, 21 липня, британський парламент піде на канікули. За цей час члени Консервативної партії по всій країні (близько 160 тисяч членів) голосуватимуть поштою за нового лідера. Результат оголосять 5 вересня.
- 6 червня члени Консервативної партії провели голосування щодо вотуму недовіри Борису Джонсону через результати розслідування щодо вечірок, які проводили в офісі премʼєра під час карантину. Слідчі визначили, що у 2020 та 2021 роках в офісі відбувалися вечірки без дотримання карантинних заходів, які уряд запровадив на всій території Великої Британії через коронавірус. Учасникам виписали штрафи. Джонсон визнав свою провину, вибачився та повідомив про готовність сплатити штраф. За результатами голосування премʼєр-міністр отримав вотум довіри й у відставку не пішов.
- За місяць знову спалахнув скандал — через призначення на близьку до Джонсона посаду Крістофера Пінчера, якого звинуватили в домаганні до двох колег. Існують версії, що сам Джонсон знав про це, але все одно призначив Пінчера. Британський премʼєр знову публічно вибачився за таке рішення, але наголосив, що у відставку не піде.
- На початку липня від Джонсона через скандали пішли понад 50 членів його кабінету і високопосадовців. Наступного дня він призначив нових членів уряду, але вже 7 липня Джонсон оголосив, що іде з посади голови уряду та лідера Консервативної партії. Він буде виконувати обовʼязки голови партії та уряду, поки не оберуть нового.
- 12 липня Лейбористська партія ініціювала вотум недовіри, а 13 липня уряд Британії ініціював вотум довіри до самого себе.
- 18 липня уряд Джонсона уникнув вотуму недовіри. Палата громад Великої Британії після пʼяти годин дебатів не змогла набрати достатньої кількості голосів — уряд Джонсона підтримали 349 депутатів, проти виступили 238.