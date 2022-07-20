Вірменія обіцяє вивести війська з Нагірного Карабаху до вересня. Азербайджан раніше заявляв про невиконання домовленостей

Секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян пообіцяв вивід військ із Нагірного Карабаху у вересні.

Про це він заявив в інтерв’ю Armenpress.

За його словами, процес близький до завершення, але вивід стосується лише частин регулярної армії, а не так званої «армії оборони» невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки (Арцах), яка стала анклавом після перемоги військ Азербайджану.

Григорян заявив, що гарантією безпеки Карабаху має бути присутність російських «миротворчих сил».