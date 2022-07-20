Вірменія обіцяє вивести війська з Нагірного Карабаху до вересня. Азербайджан раніше заявляв про невиконання домовленостей

Секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян пообіцяв вивід військ із Нагірного Карабаху у вересні.
Про це він заявив в інтерв’ю Armenpress.
За його словами, процес близький до завершення, але вивід стосується лише частин регулярної армії, а не так званої «армії оборони» невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки (Арцах), яка стала анклавом після перемоги військ Азербайджану.
Григорян заявив, що гарантією безпеки Карабаху має бути присутність російських «миротворчих сил».
- 15 липня президент Азербайджану Ільхам Алієв звинуватив росію і Вірменію в порушенні домовленостей, які були прописані в декларації від 10 листопада 2020 року про припинення бойових дій у Нагірному Карабаху. Алієв заявив, що представники міністерства оборони росії обіцяли забезпечити виведення вірменських військових із Карабаху до червня цього року, але цього досі не сталося. Вірменію він звинуватив у затягуванні виводу військ.
- У той же день голова Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс зустрівся з премʼєр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном. Бернс та Пашинян обговорили питання міжнародної та регіональної безпеки. Це був перший візит голови ЦРУ до Вірменії.
- У ніч проти 10 листопада 2020 року премʼєр-міністр Вірменії Нікол Пашинян і президенти Азербайджану Ільхам Алієв і росії путін підписали спільну заяву про припинення війни в Нагірному Карабаху, яка тривала півтора місяця (із 27 вересня). Сторони зазнали значних втрат — тисячі вбитих військових і сотні поранених цивільних при обстрілі міст. Азербайджан у цій війні отримав у боях 40% території невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки, включно з містом Шуша.