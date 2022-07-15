Президент Азербайджану звинуватив росію і Вірменію в невиконанні домовленостей щодо Карабаху

Президент Азербайджану Ільхам Алієв звинуватив росію і Вірменію в порушенні домовленостей, які були прописані в декларації від 10 листопада 2020 року про припинення бойових дій у Нагірному Карабаху.

Про це пише Интерфакс-Азербайджан.

Алієв заявив, що представники міністерства оборони росії обіцяли забезпечити виведення вірменських військових із Карабаху до червня цього року, але цього досі не сталося. Вірменію він звинуватив у затягуванні виводу військ.

«Вірменія як країна, яка програла війну і підписала акт капітуляції, яким є декларація від 10 листопада 2020 року, взяла на себе певні зобовʼязання. Ці зобовʼязання чітко та ясно вказані в документі. Одним із них є виведення вірменських збройних сил із Карабаху. Але досі це питання не знайшло свого вирішення [...]. Кілька місяців тому, коли посадовець високого рівня міноборони рф перебував в Азербайджані, він обіцяв нашому міністерству оборони, що вірменські військові до червня вийдуть із Карабаху. Сьогодні вже середина липня, але це питання не вирішено», — сказав Алієв.

Президент Азербайджану вимагає від Вірменії чіткої відповіді, а від росії — обіцяних дій.

«Вірменія не виконує цього зобовʼязання, що суперечить декларації від 10 листопада. Російські миротворці їх до цього не примушують. Звісно, це неприйнятно. Якщо Вірменія не хоче виводити свої війська з території Азербайджану, то нехай відкрито про це скаже, ми знатимемо, що нам робити у цьому випадку. Якою буде наша відповідь? Напевно, про це зараз недоречно говорити», — зазначив Алієв.