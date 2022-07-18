Події 18 липня в огляді «Бабеля»: ЗСУ знищили склад росіян біля Нової Каховки, ЄС виділив Україні ще €500 мільйонів військової допомоги

Українські військові знищили черговий склад боєприпасів росіян біля Нової Каховки на тимчасово окупованій Херсонщині. За свідченнями місцевих мешканців, склад був розташований неподалік села Райське, що поблизу Нової Каховки.

Війська рф намагаються просунутися з Лисичанська в бік Бахмуту, у бій кидають мобілізованих чоловіків з нещодавно окупованих міст регіону. За словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, у великих містах області, які росіяни захопили цього літа, залишилося по 10—15% населення. Наразі окупантів на цьому напрямку вдається стримувати.

Станом на 18 липня росія випустила по Україні вже близько трьох тисяч ракет різних типів. Окупанти все частіше застосовують старі радянські ракети. Також протягом останніх тижнів російська армія почала бити по наземних цілях зенітними ракетами із комплексу С-300, основне призначення якого — знищення повітряних цілей. Зокрема, росія знову вдарила ракетами по Одеській області з акваторії Чорного моря. З чотирьох ракет одну збили, дві влучили в обʼєкт військової інфраструктури, ще одна влучила в міст через Дністровський лиман, який росія продовжує нищити з квітня. За даними Оперативного командування «Південь», постраждалих немає.

Також окупанти обстріляли Миколаїв та його околиці. За попередніми даними, люди не постраждали. У Торецьку Донецької області через російський обстріл обвалився будинок. З-під завалів дістали тіла пʼятьох загиблих, ще одна людина померла в лікарні. Також під обстрілом опинилась Дніпропетровщина. Один удар прийшовся по школі, інша ракета влучила в елеватор, там зруйновані склади з понад 5 тис. тонн зерна. У ніч з 17 на 18 липня російські війська продовжили обстріли Харкова та області, загинуло двоє людей.

Російські окупанти вторглися в Україну, керуючись топографічними мапами з минулого століття, а саме 1969 року. СБУ повідомляє, що ці мапи знайшли у росіян в окупованих районах Харківської області. На цих мапах повністю відсутня Салтівка у Харкові, Травʼянське і Муромське водосховища. А державний кордон між Україною і росією окупанти намалювали ручкою, оскільки на мапах його взагалі не було. Мабуть, цими мапами керувалася російська ДРГ у селі Дементіївка Харківської області, яку знищили українські військові. Під час бою 36 окупантів ліквідували, а командира групи взяли в полон.

Рада ЄС погодила пʼятий транш військової допомоги Україні на €500 мільйонів, повідомляє голова Європейської ради Шарль Мішель. Підтримка ЄС військовою технікою для Збройних сил України зараз становить €2,5 мільярда.

Швейцарія відмовилась приймати поранених під час російського вторгнення українців через свою політику нейтралітету. Але вона продовжить відправляти гуманітарну допомогу в українські лікарні.

Чергова велика компанія йде з росії. Тепер це шведський ритейлер H&M. Їхні магазини в росії невдовзі відкриються, але тільки для того, щоб розпродати залишки товару.

І наостанок — продовження історії з відстороненням генпрокурора Ірини Венедіктової та голови Служби безпеки України Івана Баканова. Поки що обовʼязки генпрокурора виконуватиме заступник Венедіктової Олексій Симоненко, а голови СБУ — перший заступник Василь Малюк. Хто вони — читайте у нашому огляді.