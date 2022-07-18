Швейцарія відмовилась приймати поранених українців через свій нейтралітет. Але вона надсилатиме гуманітарку лікарням

Швейцарія відмовила НАТО у проханні надати допомогу пораненим українцям, оскільки крана хоче зберігати свій нейтральний статус.

Про це повідомляє Swiss Info.

Федеральний уряд Швейцарії відмовив запиту НАТО щодо лікування українців, поранених під час війни, на підставі дотримання нейтралітету. Запит на допомогу пораненим українцям у Швейцарії зробив підрозділ НАТО — Євроатлантичний координаційний центр реагування на стихійні лиха. Відділення займається медичною евакуацією з України на міжнародному рівні.

На запит скоординована медична служба Швейцарії, Федеральне управління громадської охорони здоровʼя та Федеральний департамент закордонних справ провели різноманітні розслідування. Через три тижні федеральна влада відхилила запит НАТО про прийом поранених українців з «юридичних та практичних причин».