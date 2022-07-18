Заступник голови Офісу президента про призначення глави САП: Президент не встановлює строків

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 17 липня закликав усі компетентні органи розпочати конкурс для обрання нового очільника Національного антикорупційного бюро, а також призначити керівника Спеціальної антикорупційної прокуратури. Однак президент не зазначив, у які терміни це мають зробити, бо фінальне рішення повністю залежить від рішення конкурсної комісії.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону розповів заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов.

За словами Смирнова, це питання юридично не залежить ні від президента, ні від його Офісу.

«Президент строку не міг би встановити, тому що все в руках конкурсної комісії, яка має провести фінальне засідання і, власне, оголосити результати цього конкурсу», — сказав він.

Раніше в Офісі генпрокурора анонсували засідання комісії з обрання голови САП на 19 липня.

Андрій Смирнов також розповів, що гальмує призначення керівника Національного антикорупційного бюро.

«Призначенню очільника НАБУ заважала суто технічна обставина на етапі організації проведення конкурсу. Справа в тому, що до складу конкурсної комісії з обрання керівника НАБУ була запропонована людина, яка в цей самий момент, коли формувалася конкурсна комісія, була членом конкурсної комісії з відбору прокурора САП», — сказав заступник голови Офісу президента.

За його словами, Кабмін звертався до міжнародних партнерів щодо можливої заміни цієї людини для пришвидшення вирішення цього питання. Але зрештою людина залишилася у складі комісії. Тож, як тільки оголосять керівника САП, перейдуть до обрання очільника НАБУ.