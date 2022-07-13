Прем’єр Канади назвав «важким» рішення щодо турбіни для «Північного потоку»

Премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо в середу, 13 липня, назвав «дуже важким» рішення передати відремонтовану турбіну німецькій компанії Siemens для російського газопроводу «Північний потік».

Як повідомляє Reuters, Трюдо заявив, що санкції проти путіна та його помічників не повинні завдавати шкоди союзникам, і додав, що Канада продовжуватиме всіляко підтримувати Україну.