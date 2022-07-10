Україна закликала Канаду скасувати рішення щодо турбіни для «Північного потоку»

Міністерство закордонних справ України закликало Канаду скасувати рішення щодо передачі Німеччині турбіни, яка необхідна для обслуговування газопроводу «Північний потік».

Про це йдеться у заяві МЗС.

«Остання канадсько-німецька домовленість і оголошене на її основі рішення [про повернення турбіни] — це підлаштування санкційного режиму під забаганки росії. Цей небезпечний прецедент йде врозріз з принципом верховенства права і матиме лише один наслідок — зміцнить почуття безкарності Москви. Росія може продовжувати постачання газу в Німеччину у повному обсязі без турбіни, що стала предметом дискусії», — заявили у МЗС.

Українська сторона акцентує на тому, що рф може продовжити безперервне постачання газу до ЄС, навіть якщо з якоїсь причини транспортування «Північним потоком» є неможливим. Зокрема, росія може використати вже оплачені нею транзитні потужності через Україну. Однак росіяни навмисно скорочують поставки, щоб шантажувати ЄС та змусити створити певні винятки із санкцій.

«Передача турбіни «Північного потоку — 1» дозволить росії й надалі використовувати енергетику як інструмент гібридної війни проти Європи. Закликаємо уряд Канади скасувати це рішення, а також забезпечити цілісність режиму санкцій», — додали у МЗС.