ЄС і США підтримали рішення Канади повернути Німеччині турбіну для газопроводу «Північний потік». Україна була проти

Європейський Союз та США не вважають порушенням санкцій рішення Канади повернути до Німеччини відремонтовані турбіни газопроводу «Північний потік».
Про це на брифінгу у Брюсселі заявив речник Європейської комісії Тім Макфі та представник Державного департаменту Нед Прайс.
На думку Прайса, відремонтована в Канаді турбіна дасть можливість країнам Європи у короткостроковій перспективі поповнити запаси газу, підвищити свою енергетичну безпеку і стійкість, а також «протидіяти намаганням росії перетворити енергію на зброю».
- 10 липня міністр природних ресурсів Канади Джонатан Вілкінсон повідомив, що його країна зробить виняток із запроваджених проти росії санкцій і поверне Німеччині турбіну, яка необхідна для обслуговування газопроводу «Північний потік».
- Генеральний директор ТОВ «Оператор ГТС України» Сергій Макогон заявив, що Канада скорилася тиску, а росія продовжить шантажувати ЄС. Українська сторона акцентує на тому, що рф може продовжити безперервне постачання газу до ЄС, навіть якщо з якоїсь причини транспортування «Північним потоком» є неможливим. Зокрема, росія може використати вже оплачені нею транзитні потужності через Україну. Однак росіяни навмисно скорочують поставки, щоб шантажувати ЄС та змусити створити певні винятки із санкцій.