МЗС України викликало повіреного у справах Канади через рішення щодо турбіни для «Північного потоку»

Міністерство закордонних справ України викликало тимчасового повіреного у справах Канади через рішення Оттави передати турбіну російського газопроводу «Північний потік» німецькій компанії Siemens.

«Канадську сторону було закликано переглянути це рішення, яке підриває євроатлантичну єдність в застосуванні міжнародного санкційного режиму щодо РФ, а також створює підґрунтя для того, щоб Росія і далі використовувала енергетику як гібридну зброю проти Європи», — сказано у заяві МЗС.