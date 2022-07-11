МЗС України викликало повіреного у справах Канади через рішення щодо турбіни для «Північного потоку»

Міністерство закордонних справ України викликало тимчасового повіреного у справах Канади через рішення Оттави передати турбіну російського газопроводу «Північний потік» німецькій компанії Siemens.
«Канадську сторону було закликано переглянути це рішення, яке підриває євроатлантичну єдність в застосуванні міжнародного санкційного режиму щодо РФ, а також створює підґрунтя для того, щоб Росія і далі використовувала енергетику як гібридну зброю проти Європи», — сказано у заяві МЗС.
- 10 липня міністр природних ресурсів Канади Джонатан Вілкінсон повідомив, що його країна зробить виняток із запроваджених проти росії санкцій і поверне Німеччині турбіну, яка необхідна для обслуговування газопроводу «Північний потік».
- Генеральний директор ТОВ «Оператор ГТС України» Сергій Макогон заявив, що Канада скорилася тиску, а росія продовжить шантажувати ЄС.
- МЗС України закликало Канаду скасувати рішення щодо турбіни. Українська сторона акцентує на тому, що рф може продовжити безперервне постачання газу до ЄС, навіть якщо з якоїсь причини транспортування «Північним потоком» є неможливим. Зокрема, росія може використати вже оплачені нею транзитні потужності через Україну. Однак росіяни навмисно скорочують поставки, щоб шантажувати ЄС та змусити створити певні винятки із санкцій.
- ЄС і США підтримали рішення Канади.
- З 11 липня російський газопровід «Північний потік» повністю зупинили нібито на плановий ремонт. Німеччина припинила отримувати через нього газ.