Речник Іноземного легіону спростував російські фейки про загиблих бійців

Російські повідомлення про загибель в Україні 200 військовослужбовців Іноземного легіону не відповідають дійсності.
Про це сказав речник легіону Дамʼєн Маґру під час брифінгу в Медіацентрі Україна — Укрінформ.
«росія повідомляє, що на території України вже загинуло близько 200 легіонерів. Але це неправда», — наголосив він. Реальну кількість втрат Маґру не озвучив, проте сказав, що за минулий тиждень легіон втратив ще трьох бійців.
«Минулого тижня ми повідомили, що в нашому легіоні ще троє загиблих. Ті імена, які ми публікуємо, — це не повний перелік. На жаль, ми не можемо озвучити всі втрати. Минулого тижня загинуло двоє бразильців — чоловік і жінка. Імена, які ми називаємо — це герої, які втратили свої життя на полі бою внаслідок артилерійського удару росії. Дуглас Буріго намагався врятувати Таліту До Валле з вогню, але загинув сам. Таліта вийшла з будівлі, охопленою вогнем, але, на жаль, загинула», — розповів він.
За словами речника, певна кількість військовослужбовців Іноземного легіону перебуває в полоні. Поблизу Миколаєва в полон потрапив Ендрю Хілла. Росіяни вже опублікували з ним відео в кінці травня, більше ніяких повідомлень про стан бійця не надходило.
«росіяни та їхні посіпаки продовжують незаконно переслідувати іноземних громадян на території України. Це саме стосувалося і британців Шона Піннера й Ейдена Асліна та марокканця Брагіма Саадуна, які є військовослужбовцями Збройних сил України. Таким чином росія намагається посилити свою переговорну позицію», — наголосив Дамʼєн Маґру.
Також неподалік від Харкова у полон росіян потрапило двоє американців, і так званий суд «днр» планує виносити їм вироки.
«Ми маємо ряд географічних питань: яким чином військові, які потрапили в полон у регіоні, який межує лише з територією росії, опиняються на території псевдореспублік», — зазначив речник.
- У полон росіян, зокрема, потрапили 28-річний Ейден Аслін, 48-річний колишній військовий Королівського англійського полку Шон Піннер і 21-річний підданий Марокко Брагім Саадун, які офіційно служили в ЗСУ. Їх взяли в полон у Волновасі 12 березня. 9 червня «верховний суд днр» виніс їм вирок — розстріл.
- Генеральний штаб України заявляв, що на іноземних громадян, які служать у лавах Збройних сил України, поширюється правовий статус комбатантів. Цей статус, зокрема, наділяє їх правом на поводження з ними як із військовополоненими, якщо вони потрапили до рук ворога. Окрім цього, вони захищені Женевською конвенцією.
- 23 червня стало відомо, що Асліна скоро стратять.
- 30 червня Європейський суд з прав людини постановив, що росія повинна не допустити смертної кари британських добровольців української армії, яких російське утворення «днр» засудило до розстрілу. Таке ж рішення ЄСПЛ ухвалював щодо марокканського бійця ЗСУ Брагіма Саадуна, якого в «днр» теж засудили до розстрілу.