Речник Іноземного легіону спростував російські фейки про загиблих бійців

Російські повідомлення про загибель в Україні 200 військовослужбовців Іноземного легіону не відповідають дійсності.

Про це сказав речник легіону Дамʼєн Маґру під час брифінгу в Медіацентрі Україна — Укрінформ.

«росія повідомляє, що на території України вже загинуло близько 200 легіонерів. Але це неправда», — наголосив він. Реальну кількість втрат Маґру не озвучив, проте сказав, що за минулий тиждень легіон втратив ще трьох бійців.

«Минулого тижня ми повідомили, що в нашому легіоні ще троє загиблих. Ті імена, які ми публікуємо, — це не повний перелік. На жаль, ми не можемо озвучити всі втрати. Минулого тижня загинуло двоє бразильців — чоловік і жінка. Імена, які ми називаємо — це герої, які втратили свої життя на полі бою внаслідок артилерійського удару росії. Дуглас Буріго намагався врятувати Таліту До Валле з вогню, але загинув сам. Таліта вийшла з будівлі, охопленою вогнем, але, на жаль, загинула», — розповів він.

За словами речника, певна кількість військовослужбовців Іноземного легіону перебуває в полоні. Поблизу Миколаєва в полон потрапив Ендрю Хілла. Росіяни вже опублікували з ним відео в кінці травня, більше ніяких повідомлень про стан бійця не надходило.

«росіяни та їхні посіпаки продовжують незаконно переслідувати іноземних громадян на території України. Це саме стосувалося і британців Шона Піннера й Ейдена Асліна та марокканця Брагіма Саадуна, які є військовослужбовцями Збройних сил України. Таким чином росія намагається посилити свою переговорну позицію», — наголосив Дамʼєн Маґру.

Також неподалік від Харкова у полон росіян потрапило двоє американців, і так званий суд «днр» планує виносити їм вироки.

«Ми маємо ряд географічних питань: яким чином військові, які потрапили в полон у регіоні, який межує лише з територією росії, опиняються на території псевдореспублік», — зазначив речник.