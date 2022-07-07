Космічний телескоп «Джеймс Вебб» сфотографував найвіддаленіші глибини Всесвіту

Космічний телескоп «Джеймс Вебб» під час тестування зробив знімок далекого космосу. Учені кажуть, що це одне з найглибших зображень Всесвіту.
Про це повідомляє Space.com.
Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) опублікувало це зображення 6 липня. Зображення складається із 72 знімків, які датчик точного наведення «Джеймса Вебба» робив із 32-годинною експозицією протягом восьми днів у травні.
Це тестове зображення. Датчик зробив його у несправжньому кольорі під час випробування. Камера ближнього інфрачервоного діапазону телескопа фокусувалася на зірці під назвою HD147980, а сам «Джеймс Вебб» обертався з боку на бік, як літак.
Зображення демонструє космос у кольоровій гамі від білого до червоного. Білі відтінки показують обʼєкти, що випромінюють найяскравіше інфрачервоне світло, а червоні — більш тьмяні обʼєкти.
На зображенні можна побачити кілька зірок, які спалахують і нагадують знак плюс. Решта — це галактики.
«Найслабші краплі на цьому зображенні — це саме ті типи «слабких» галактик, які «Вебб» вивчатиме в перший рік наукових операцій», — заявив науковий співробітник, що працює із телескопом, Джейн Рігбі.
Команда фахівців завершує вводити телескоп в експлуатацію і планує показати перші повноцінні наукові зображення 12 липня.
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