Один з елементів телескопа «Джеймс Вебб» зіткнувся з мікрочастиною астероїда

Одне з дзеркал космічного телескопа «Джеймс Вебб» зіткнулося з крихітним уламком астероїда.

Про це пише BBC.

Інцидент стався між 23 і 25 травня. Аналіз показує, що ураження дістав дзеркальний сегмент C3 — одна з 18 плиток, які складають основний відбивач телескопа. Мікрочастина астероїда залишила по собі «вмʼятину» в елементі.

Зазначається, що зіткнення мало помітний вплив на передачу даних обсерваторії, проте не вивело апарат з ладу.

«Ми завжди знали, що телескопу доведеться витримати космічне середовище, яке включає різке ультрафіолетове світло та заряджені частинки Сонця, космічні промені від екзотичних джерел у галактиці та випадкові удари мікрометеороїдів у нашій Сонячній системі. Ми розробили та створили телескоп із запасом продуктивності — оптичної, теплової, електричної, механічної — щоб забезпечити виконання своєї амбітної наукової місії навіть після багатьох років у космосі», — сказав технічний заступник керівника проєкту Пол Гайтнер.