Космічний телескоп «Джеймс Вебб» надіслав перше фото

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору NASA у пʼятницю, 11 лютого, опублікувало перший знімок, який зробив космічний телескоп «Джеймс Вебб». Кожна окрема точка на фото — це проєкція одного і того ж обʼєкта (зірки) з кожного з 18 сегментів головного дзеркала телескопа.

Процес захоплення зображення розпочався 2 лютого і тривав майже 25 годин. Потім ці зображення «зшили».

Фото стане основою для вирівнювання та фокусування телескопа, щоб цього літа «Вебб» зміг показати безпрецедентні види Всесвіту. Протягом наступного місяця команда поступово коригуватиме дзеркальні сегменти, поки 18 зображень не стануть однією зіркою.

«Вся команда «Вебба» в захваті від того, наскільки добре просуваються перші кроки зі зйомки та налаштування телескопа. Ми були такі щасливі бачити, що світло проникає в NIRCam», — сказала Марсія Ріке, головний дослідник інструменту NIRCam.

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Надалі зображення Вебба будуть ставати чіткішими, детальнішими і складнішими — у міру того, як інші три його прилади досягнуть своїх робочих температур і почнуть збирати дані. Очікується, що перші наукові зображення будуть доставлені улітку.