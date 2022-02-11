Космический телескоп «Джеймс Уэбб» прислал первое фото

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA в пятницу, 11 февраля, опубликовало первый снимок, сделанный космическим телескопом «Джеймс Уэбб». Каждая отдельная точка на фото – это проекция одного и того же объекта (звезды) из каждого из 18 сегментов главного зеркала телескопа.

Процесс захвата изображения начался 2 февраля и длился около 25 часов. Затем эти изображения «сшили».

Фото станет основой для выравнивания и фокусировки телескопа, чтобы этим летом «Вебб» смог показать беспрецедентные виды Вселенной. В следующем месяце команда будет постепенно корректировать зеркальные сегменты, пока 18 изображений не станут одной звездой.

«Вся команда «Вебба» в восторге от того, насколько хорошо продвигаются первые шаги по съемке и настройке телескопа. Мы были так счастливы видеть, что свет проникает в NIRCam», — сказала Марсия Рике, главный исследователь инструмента NIRCam.

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В дальнейшем изображения Вебба будут становиться более четкими, подробными и сложными — по мере того, как остальные три его прибора достигнут своих рабочих температур и начнут собирать данные. Ожидается, что первые научные изображения будут доставлены летом.