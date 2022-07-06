Білий дім випустив колекційну монету, присвячену захисникам острова Зміїний.
Про це повідомляється на сайті сувенірного магазину Білого дому.
Монета коштує $100, її безкоштовно доставляють покупцям з України та країн НАТО, а 20% від продажів витратять на допомогу українським жінкам і дітям.
Присвячена Україні монета з колекції «Глобальні історичні моменти американського та всесвітнього президентства» має сертифікат автентичності з серійним номером, а також оксамитовий презентаційний футляр з золотою президентською печаткою. В описі до монети вказана історія захоплення росією острова та українських моряків. Також згадується вже знаменита фраза одного з захисників острова, який послав російський військовий корабель.
Зробити передзамовлення можна вже зараз, відправка монети почнеться 30 вересня.
- Війська росії окупували острів Зміїний 24 лютого і захопили у полон прикордонників, які до останнього відмовлялися здаватися. 27 березня президент Зеленський розповів про долю українських військових з острова Зміїний. За його словами, частина військових загинула, а частину взяли в полон. Тих, хто був у полоні, уже обміняли.
- ЗСУ з початку червня методично завдавали ударів по позиціях росіян на Зміїному. Також під вогонь потрапляли катери та кораблі, які займались постачанням російського гарнізону на острові.
- 30 червня ОК «Південь» повідомило, що війська росії залишили острів Зміїний після чергового обстрілу ЗСУ. Противник поспіхом евакуював залишки гарнізону двома швидкісними катерами. У міноборони рф підтвердили відступ з острова, але назвали це «кроком доброї волі».
- Пізніше «Схеми» опублікували знімок наслідків обстрілу Зміїного, який стався 29 червня, а Maxar — супутникові знімки острова після втечі з нього росіян. Головнокомандувач ЗСУ публікував відео роботи ударного безпілотника Bayraktar TB2 по російських цілях на острові.
- 4 липня на острів доставили український прапор.
- За підрахунками Forbes, під час окупації Зміїного росіяни втратили техніки на майже $1 мільярд.