Білий дім випустив колекційну монету, присвячену захисникам острова Зміїний.

Про це повідомляється на сайті сувенірного магазину Білого дому.

The White House

Монета коштує $100, її безкоштовно доставляють покупцям з України та країн НАТО, а 20% від продажів витратять на допомогу українським жінкам і дітям.

Присвячена Україні монета з колекції «Глобальні історичні моменти американського та всесвітнього президентства» має сертифікат автентичності з серійним номером, а також оксамитовий презентаційний футляр з золотою президентською печаткою. В описі до монети вказана історія захоплення росією острова та українських моряків. Також згадується вже знаменита фраза одного з захисників острова, який послав російський військовий корабель.

Зробити передзамовлення можна вже зараз, відправка монети почнеться 30 вересня.