Forbes: Під час окупації Зміїного росіяни втратили техніки на майже мільярд доларів

Російські війська за час окупації острова Зміїний, з лютого по червень, втратили військової техніки на майже мільярд доларів. Майже вся ця сума — це крейсер «Москва», який коштував $750 мільйонів.

Про це пише видання Forbes.

Також українські військові знищили вісім російських зенітно-ракетних комплексів «Тор», «Панцир» і «Стріла» загальною вартістю понад $100 мільйонів.

Протикорабельними ракетами ЗСУ потопили новий рятувальний буксир «Василь Бех» вартістю $25 мільйонів. Також біля острова затонув десантний катер «Серна», що коштував $20 мільйонів.

Крім цього, українські військові знищили щонайменше один гелікоптер Мі-8, підбили два російські катери типу «Раптор» і пошкодили багато різного радіолокаційного обладнання, яке росіяни встановили на острові.