Міноборони: З білоруських силовиків росія готує ДРГ для «роботи» в Україні, наступальних груп у білорусі поки не формують

Військове керівництво росії готує для підривної діяльності в Україні диверсійно-розвідувальні групи з військовослужбовців режиму лукашенка.
Про це на брифінгу заявив речник Міноборони України Олександр Мотузяник.
За його словами, факти формування ДРГ фіксує українська розвідка. Наступальних груп з числа військовослужбовців білорусі поки не формують.
Мотузяник також додав, що поки зберігається загроза ракетних ударів росіян з боку білорусі.
- 22 червня українська розвідка повідомляла, що наразі загрози вторгнення білоруської армії на територію України немає. На кордоні з Україною білорусь утримує до семи батальйонів — це приблизно 3,5—4 тисячі особового складу. Крім цього, армія білорусі розмістила у прикордонних з Україною районах деревʼяні муляжі танків — так вонав демонструє свою присутність.
- Водночас розвідка повідомляє, що росія планує низку провокацій та терактів на території білорусі, щоб втягнути країну у війну проти України.
- За даними розвідки від 26 червня, росія збільшує чисельність своїх військ у білорусі. Вона планує нарощувати й тактичну авіація, для цього заплановано переліт 10 літаків на аеродром в Барановичах.