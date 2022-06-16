Литва визнала вивезення українців до росії депортацією народу

Сейм Литви визнав вивезення українців до росії депортацією українського народу.

Про це пише Delfi.

Це рішення парламент ухвалив у четвер 50 голосами за. Відповідну резолюцію представили парламентарі з різних фракцій, зокрема з опозиційних партій.

У резолюції засуджується факт, що понад мільйон цивільних людей вигнали з їхніх будинків і примусово депортували до росії або на підконтрольні їй території, щоб знищити українську ідентичність. Наголошується, що серед цих депортованих цивільних 200 тисяч дітей.

Також Сейм звернувся цією резолюцією до інших держав, щоб притягнути до кримінальної відповідальності осіб, які організовують примусову депортацію українців або причетні до неї чи беруть у ній участь, скоюють злочини проти людяності, геноцид та інші воєнні злочини.