У Нідерландах відбулося останнє засідання у справі MH17

У Нідерландах відбулося останнє засідання у справі про збиття літака рейсу MH17 Malaysian Airlines у небі над Донбасом влітку 2014 року.

Про це повідомила Об’єднана міжнародна група з розслідування.

«Сьогодні був останній день суду щодо MH17. Оголошення вироку очікується в листопаді або грудні 2022 року», — йдеться в повідомленні.

Пасажирський літак компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердаму в Куала-Лумпур, збили 17 липня 2014 року біля окупованого Торезу Донецької області зенітним ракетним комплексом «Бук» російського виробництва. Загинули 298 людей. Росія свою причетність до катастрофи заперечує і звинувачує Україну.

Міжнародна слідча група висунула звинувачення росіянам — генерал-майору Сергію Дубінському (позивний «Хмурий»), полковнику Олегу Пулатову («Гюрза»), полковнику Ігорю Гіркіну (Стрєлкову) і українцю Леоніду Харченку («Крот»).