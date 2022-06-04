Міністр оборони України: Оптимістичний термін закінчення війни — до кінця року

Міністр оборони Олексій Олексій Резніков заявив, що за оптимістичними прогнозами війна може закінчитися до кінця 2022 року.

Це він сказав на Міжнародному безпековому форумі Globsec-2022.

«росія продовжує докладати зусиль з окупації усієї нашої держави. Наразі неможливо передбачити, коли закінчиться війна, але мої оптимістичні прогнози, що це реально зробити ще цього року», — заявив міністр.

За його словами, кремль мріє зібрати землі, тому Україна спільно з Європою та світом повинна зупинити росію та стримувати її в майбутньому.

Також міністр заявив про початок підготовки українських артилерійських розрахунків із застосування реактивних систем залпового вогню HIMARS та М270. Підготовка відбувається в Європі.