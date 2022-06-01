Reuters: США планують продати Україні ударні безпілотники MQ-1C Gray Eagle

США планують продати Україні чотири ударні безпілотники MQ-1C Grey Eagle, які можуть бути озброєні керованими ракетами класу «повітря — земля» Hellfire.
Про це пише Reuters з посиланням на близькі до цього питання джерела.
Продаж цих безпілотників ще має розглянути Конгрес. Адміністрація президента Джо Байдена має намір повідомити Конгрес про можливий продаж MQ-1C Україні найближчими днями, після чого очікується публічна заява.
Для України продаж MQ-1C матиме велике значення, оскільки ці безпілотники виводять оборону країни на новий рівень. MQ-1C — це передова американська система, яка здатна завдавати численних глибоких ударів по цілях і перебувати у повітрі понад 30 годин. Grey Eagle можуть нести вісім ракет Hellfire і в рази більші за вже знайомі Bayraktar-TB2.
- 1 червня Пентагон опублікував список озброєння, яке отримає Україна у рамках 11 пакета військової допомоги на $700 мільйонів. У списку РЗСО HIMARS, гелікоптери Мі-17 і ПЗРК Javelin.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен 1 червня заявив, що нова зброя не лише дозволить стримати російську агресію, а й посилить позиції України під час перемовин. Він додав, що Україна пообіцяла не використовувати цю зброю по цілях у росії. Суперечки точилися щодо HIMARS, які здатні уразити окремими зарядами цілі на відстані до 300 кілометрів.
- Також Україна купить у Польщі ще 60 САУ AHS Krab, на додачу до 18 вже отриманих. Від Британії Україна може отримати ракетні системи М270.