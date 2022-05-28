Президент рф путін пообіцяв канцлеру Німеччини та президенту Франції в обмін на скасування санкцій дозволити експорт українського зерна

Канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Емманюель Макрон провели телефонну розмову з путіним. Вони закликали його припинити вогонь, відвести війська та негайно розпочати прямі перемовини із Зеленським для дипломатичного врегулювання.

Канцлер Німеччини і президент Франції також закликали президента росії забезпечити покращення гуманітарної ситуації мирного населення.

Крім того вони обговорили з путіним загострення глобальної продовольчої ситуації. Вони запевняють, що путін погодився відкрити шляхи для експорту українського зерна. Він нібито пообіцяв, що розміновані для вантажного судноплавства шляхи не будуть використовуватися російськими військовими кораблями для нападу.

Водночас у кремлі зазначили, що путін пообіцяв зробити це в обмін на скасування санкцій.