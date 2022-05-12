Канал CNN показав супутникові знімки російського корабля, який перевозив вкрадене українське зерно з Криму до Сирії

Американський телеканал CNN показав супутникові знімки, на яких видно російське судно, яке перевозить вкрадене українське зерно з окупованого Криму до Сирії.

Ідеться про російське торгове судно «Матрос Позинич». 27 квітня воно знялося з якоря біля берегів Криму. Наступного дня його бачили в порту Севастополь (головний порт Криму). З Севастополя «Матрос Позинич» пройшов протоку Босфор і попрямував до єгипетського порту Олександрія. За словами українських чиновників, на судно завантажили майже 30 тисяч тонн української пшениці. Однак українська влада попередила Єгипет про те, що зерно вкрадене, і той від нього відмовився. Так само вкрадене зерно відмовились приймати у Лівані. Після цього судно попрямувало до сирійського порту Латакія.