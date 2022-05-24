The Times: Британія і союзники планують відправити військові кораблі до Чорного моря для прориву блокади рф і експорту зерна

Велика Британія із союзниками розробляють потенційний план відправки військових кораблів до Чорного моря для супроводу суден, що експортують українське зерно. «Коаліція охочих» мала б прорвати блокаду росії за кілька тижнів, забезпечивши «захисний коридор» з Одеси через Босфор.

Про це пише The Times.

Цей план міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс обговорила зі своїм литовським колегою Габріелюсом Ландсбергісом.

Згідно із планом, «військово-морські сили союзників очистять територію навколо порту від російських мін, щоб убезпечити транспортування життєво важливої продукції».

За даними видання, планується також розгорнути в Україні ракети великої дальності — «для стримування будь-яких спроб росії саботувати коридор».

Ландсбергіс зазначив, що до коаліції можуть ввійти деякі країни НАТО та інші країни, які залежать від зерна. Вважається, що Єгипет, який сильно постраждав від дефіциту пшениці, теж міг би долучитися.