20 країн узгодили надання нової військової допомоги Україні: протикорабельні ракети Harpoon, бойові гелікоптери та артилерійські системи

Голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що 20 країн узгодили надання нової військової допомоги Україні. Серед них — Італія, Данія, Греція, Норвегія та Польща.

Данія, зокрема, надасть Україні протикорабельні ракети Harpoon та пускові установки до них, заявив Остін.

Чехія передасть Україні бойові гелікоптери.

Польща, Італія, Норвегія та Греція анонсували передачу Україні артилерійських систем та боєприпасів до них.

Остін повідомив, що Україна досі має гостру потребу в артилерії, танках, броньованих автомобілях та безпілотниках. На запитання про поставки артилерійських систем HIMARS Остін відповів, що «не хоче забігати наперед процесу» і не буде обговорювати конкретні назви систем.

Засідання було в онлайн-форматі. Всього у віртуальній зустрічі взяли участь 47 країн.

Наступного разу контактна група з питань оборони знову зустрінеться 15 червня.