ЄС виділить Україні ще €500 мільйонів військової допомоги. Але про санкції досі не домовилися

Країни-члени Євросоюзу домовилися виділити Україні ще €500 мільйонів військової допомоги. Але домовитися про введення шостого пакету санкцій проти росії так і не вдалося.

Про це заявив очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель, пише Reuters.

Кошти Україні виділять зі спеціального Європейського фонду миру. Вони підуть на важке озброєння, зокрема артилерію та бронетехніку.

Щодо санкцій, Боррель зазначив, що згоди всіх країн-членів ЄС на введення нафтового ембарго поки немає. Він розповів, що питання компенсацій за таку заборону деяким країнам ЄС не обговорювали.