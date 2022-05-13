Голова Всесвітньої продовольчої програми ООН — путіну: Якщо у вас взагалі є серце, відкрийте українські чорноморські порти

Девід Бізлі, голова Всесвітньої продовольчої програми ООН, звернувся до президента росії путіна з проханням відкрити українські чорноморські порти, поки їх блокування не призвело до глобального лиха.

Про це пише CNN.

«Мільйони людей у ​​всьому світі загинуть через те, що ці порти заблоковані», — наголосив Бізлі.

Відповідаючи на запитання, що він скаже безпосередньо путіну, чиновник ООН відповів: «Якщо у вас взагалі є серце для решти світу, незалежно від того, як ви ставитеся до України, вам потрібно розблокувати ці порти».

Життєво важливі вантажі сільського господарства з України, відомої як житниця світу, застрягли у зруйнованій війною країні, оскільки росія заблокувала Одеський та сусідні порти.