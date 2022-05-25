Британія відмовилась послаблювати санкції проти росії в обмін на коридор для експорту зерна з України

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес відхилив пропозицію росії послабити проти неї санкції в обмін на коридор для експорту зерна з України.
Про це повідомляє Reuters.
«Це зерно для всіх, для Лівії, Ємену. Люди в усьому світі покладаються на це зерно, щоб прогодувати себе. Закликаю росію вчинити правильно — у дусі гуманності, дати можливість Україні експортувати зерно та припинити його красти. Не говоритимемо про санкції, давайте чинити правильно», — заявив глава Міноборони.
Натомість Воллес привітав пропозицію інших чорноморських країн, таких як Туреччина, супроводжувати поставки зерна з України.
Україна очікує, що цьогорічний урожай становитиме орієнотвно 70% від минулорічного, оскільки деякі поля зараз під контролем росії або заміновані.
- 25 травня заступник міністра закордонних справ росії руденко заявив, що країна готова надати гуманітарний коридор для виходу з України суден, які перевозять продовольство, в обмін на зняття деяких санкцій.
- Велика Британія із союзниками розробляють потенційний план відправки військових кораблів до Чорного моря для супроводу суден, що експортують українське зерно. «Коаліція охочих» мала б прорвати блокаду росії за кілька тижнів, забезпечивши «захисний коридор» з Одеси через Босфор.