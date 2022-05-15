Олександр Тупицький більше не глава КСУ. Сплив термін його перебування на посаді судді

Пʼятнадцятого травня закінчується термін, на який ексголова Конституційного суду Олександр Тупицький був призначений на посаду судді.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради у КСУ Ольга Совгиря.

«Очікуємо вже незабаром складання присяги одним із суддів Конституційного суду, призначених президентом України», — зазначила Совгиря.

Вона нагадала, що раніше Володимир Зеленський своїм указом скасував указ про призначення Тупицького на посаду, а двома іншими — призначив нових суддів Конституційного суду.