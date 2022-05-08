З «Азовсталі» й Маріуполя вдалося евакуювати ще 173 людини

З Маріуполя та заблокованого росіянами заводу «Азовсталь» вдалося евакуювати 173 людини.
Про це повідомила Маріупольська міська рада
«Ще 173 людини врятовано з «Азовсталі» та Маріуполя. 10 автобусів з маріупольцями вже на території вільної України», — повідомила рада.
Там також подякували за це всім оборонцям «Азовсталі». «Ціною трьох життів наших воїнів та шістьох поранених бійців вдалося дістати та вивезти мирних з території заводу», — пояснили в міськраді.
- Напередодні повідомлялося, що з маріупольского заводу «Азовсталь» евакуювали всіх жінок, дітей та людей похилого віку.
- Евакуація цивільних з «Азовсталі» за підтримки ООН і Червоного Хреста почалася 1 травня. Станом на 7 травня вдалося вивезли понад 500 людей. При цьому для захисників Маріуполя ситуація вкрай складна. росіяни не припиняють обстріли «Азовсталі» та постійно штурмують завод.
- Захисники міста, які перебувають у підвалах «Азовсталі», неодноразово просили застосувати до них процедуру екстракції та вивезти їх і поранених військових.