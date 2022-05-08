З «Азовсталі» й Маріуполя вдалося евакуювати ще 173 людини

З Маріуполя та заблокованого росіянами заводу «Азовсталь» вдалося евакуювати 173 людини.

Про це повідомила Маріупольська міська рада

«Ще 173 людини врятовано з «Азовсталі» та Маріуполя. 10 автобусів з маріупольцями вже на території вільної України», — повідомила рада.

Там також подякували за це всім оборонцям «Азовсталі». «Ціною трьох життів наших воїнів та шістьох поранених бійців вдалося дістати та вивезти мирних з території заводу», — пояснили в міськраді.