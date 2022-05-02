Солістка гурту Go_A буде речницею «Євробачення-2022» від України

Солістка гурту Go_A Катерина Павленко стала речницею від України на «Євробаченні-2022».

Про це повідомило «Суспільне».

Це означає, що Катерина оголосить бали, які поставить національне журі під час голосування в Україні.

«Мені дуже приємно стати частиною цьогорічного «Євробачення». Пам’ятаю нашу радість, коли оголосили перші 12 балів. Приємно усвідомлювати, що в мене є можливість зробити когось іще щасливішим», — зазначила співачка.