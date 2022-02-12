Alina Pash представлятиме Україну на пісенному конкурсі «Євробачення-2022» у Турині

Україну на пісенному конкурсі «Євробачення-2022», фінал якого відбудеться 14 травня у Турині, представлятиме Alina Pash. Вона отримала найбільше балів підтримки від жюрі та глядачів — 15.
Про це стало відомо в ефірі телеканалу UA:Перший.
Закарпатська співачка для конкурсу записала трек «Тіні забутих предків». Це лірична композиція з фольклорними мотивами, у якій поєдналися українська та англійська мови. Назва пісні дублює назву однойменної повісті класика української літератури Михайла Коцюбинського.
За словами виконавиці, у цій пісні немає її особистої історії, у ній — історія українського народу.
Власне конкурс «Євробачення» відбудеться в італійському місті Турині. Півфінали запланували на 10 та 12 травня, а фінал — на 14 травня.
- На «Євробаченні-2021» Україну представляв гурт Go_A із піснею «Шум». Він отримав 364 голоси (97 від національних журі та 267 — від глядачів) і посів 5 місце. Це вперше виступ України був повністю україномовним.
- Раніше Україна вже двічі перемагала на Євробаченні. У 2004-му це зробила Руслана із піснею «Дикі танці», а в 2016 — Джамала із піснею «1944».