Alina Pash представлятиме Україну на пісенному конкурсі «Євробачення-2022» у Турині

Україну на пісенному конкурсі «Євробачення-2022», фінал якого відбудеться 14 травня у Турині, представлятиме Alina Pash. Вона отримала найбільше балів підтримки від жюрі та глядачів — 15.

Про це стало відомо в ефірі телеканалу UA:Перший.

Закарпатська співачка для конкурсу записала трек «Тіні забутих предків». Це лірична композиція з фольклорними мотивами, у якій поєдналися українська та англійська мови. Назва пісні дублює назву однойменної повісті класика української літератури Михайла Коцюбинського.

За словами виконавиці, у цій пісні немає її особистої історії, у ній — історія українського народу.

Власне конкурс «Євробачення» відбудеться в італійському місті Турині. Півфінали запланували на 10 та 12 травня, а фінал — на 14 травня.