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«Євробачення-2021»: гурт Go_A отримав бали від глядачів усіх країн-учасниць. Як голосували за Україну

Автор:
Катерина Кадакова
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На пісенному конкурсі «Євробачення-2021», що відбувся у Роттердамі, із 524 голосами переміг гурт із Італії Maneskin. Український Go_A отримав 364 голоси і посів 5 місце.

За результатом голосування серед глядачів Україна була на другому місці — 267 балів (першою була Італія із 318 голосами).

Зазначимо, Україна вперше отримала бали від глядачів з усіх країн, які брали участь у конкурсі. Максимальні 12 балів — від Ізраїлю, Франції, Італії, Польщі та Литви.

Від національних журі українці отримали 97 балів:

  • 12 — Литва
  • 10 — Бельгія
  • 8 — Швеція
  • 7 — Грузія та Латвія
  • 6 — Ірландія та Азербайджан
  • 5 — Румунія, Німеччина, Австралія та Мальта
  • 4 — Естонія та Ізраїль
  • 3 — Нідерланди, Ісландія та Норвегія
  • 2 — Португалія
  • 1 — Італія та Греція

Водночас Італія отримала 12 балів як від українського журі, так і від глядачів з України.

Тим часом вокалістка гурту Go_A Катерина Павленко виклала на своїй сторінці в Instagram спільне фото з представником Швейцарії Джоном Мухарремаєм із підписом My winner (Мій переможець).

  • Цього року до участі в конкурсі не допустили Білорусь. Організатори не затвердили пісню її представників — за їхніми словами, композиція «Я навчу тебе» гурту «Галаси ЗМеста» ставить під сумнів аполітичність конкурсу.
  • У 2020 році через пандемію коронавірусу пісенний конкурс скасували.