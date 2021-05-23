«Евровидение-2021»: группа Go_A получила баллы от зрителей всех стран-участниц. Как голосовали за Украину

На песенном конкурсе «Евровидение-2021», который состоялся в Роттердаме, с 524 голосами победила группа из Италии Maneskin. Украинская Go_A получила 364 голоса и заняла 5 место.
По результатам голосования среди зрителей Украина была на втором месте — 267 баллов (первой была Италия с 318 голосами).
Отметим, Украина впервые получила баллы от зрителей из всех стран, участвовавших в конкурсе. Максимальные 12 баллов — от Израиля, Франции, Италии, Польши и Литвы.
От национальных жюри украинцы получили 97 баллов:
- 12 — Литва
- 10 — Бельгия
- 8 — Швеция
- 7 — Грузия и Латвия
- 6 — Ирландия и Азербайджан
- 5 — Румыния, Германия, Австралия и Мальта
- 4 — Эстония и Израиль
- 3 — Нидерланды, Исландия и Норвегия
- 2 — Португалия
- 1 — Италия и Греция
В то же время Италия получила 12 баллов как от украинского жюри, так и от зрителей из Украины.
Между тем вокалистка группы Go_A Екатерина Павленко выложила на своей странице в Instagram совместное фото с представителем Швейцарии Джоном Мухарремаем с подписью My winner (Мой победитель).
- В этом году к участию в конкурсе не допустили Беларусь. Организаторы не утвердили песню ее представителей — по их словам, композиция «Я научу тебя» группы «Галасы ЗМеста» ставит под сомнение аполитичность конкурса.
- В 2020 году из-за пандемии коронавируса песенный конкурс отменили.