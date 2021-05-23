«Евровидение-2021»: группа Go_A получила баллы от зрителей всех стран-участниц. Как голосовали за Украину

На песенном конкурсе «Евровидение-2021», который состоялся в Роттердаме, с 524 голосами победила группа из Италии Maneskin. Украинская Go_A получила 364 голоса и заняла 5 место.

По результатам голосования среди зрителей Украина была на втором месте — 267 баллов (первой была Италия с 318 голосами).

Отметим, Украина впервые получила баллы от зрителей из всех стран, участвовавших в конкурсе. Максимальные 12 баллов — от Израиля, Франции, Италии, Польши и Литвы.

От национальных жюри украинцы получили 97 баллов:

12 — Литва

10 — Бельгия

8 — Швеция

7 — Грузия и Латвия

6 — Ирландия и Азербайджан

5 — Румыния, Германия, Австралия и Мальта

4 — Эстония и Израиль

3 — Нидерланды, Исландия и Норвегия

2 — Португалия

1 — Италия и Греция

В то же время Италия получила 12 баллов как от украинского жюри, так и от зрителей из Украины.