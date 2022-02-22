Kalush Orchestra представить Україну на «Євробаченні-2022»

Гурт Kalush Orchestra погодився представити Україну на пісенному конкурсі «Євробачення-2022» у італійському Турині.
Про це гурт повідомив у Instagram.
«Йо! Kalush Orchestra їде в Турин на «Євробачення-2022» представляти Україну. Нарешті це сталося, ми разом із Суспільним вирішили усі важливі питання та готові разом привести Україну до успіху!» — йдеться у повідомленні.
Тепер Україну представлятиме колискова Stefania у виконанні Kalush Orchestra.
«Це пісня про мою маму. Я ніколи не присвячував їй пісні та й взагалі не впевнений, що наші стосунки були настільки тісними. Але я знаю, що вона точно заслуговує на цю пісню (яку вона ще навіть не чула!). Це найкраще, що я колись для неї робив. Було б дуже круто, якби переміг і у прямому ефірі я б заспівав спеціально для мами ще раз», — розповів про пісню засновник гурту Kalush Orchestra Олег Псюк.
- У Нацвідборі на «Євробачення-2022» перемогла Alina Pash. На тлі цього спалахнув скандал через поїздку співачки до окупованого Криму, а деякі активісти звинуватили її в симпатії до Росії через світлини з Москви. Гурт Kalush посів у Нацвідборі друге місце.
- Наступного дня на телеканалі «Суспільне» оприлюднили відповіді від Державної прикордонної служби щодо поїздки співачки Alina Pash в анексований Крим. У відомстві повідомили, що вона в’їхала та виїхала через український КПВВ. Однак згодом у соцмережах з’явилися підозри, що надана нею довідка є підробленою. Тому «Суспільне» звернулося до ДПСУ з проханням підтвердити її справжність. У ДПСУ підтвердили, що таку довідку не видавали, а саме відомство зберігає інформацію лише протягом пʼяти років.
- У команді співачки повідомили, що довідку отримав член її команди, але там не дізнавалися, у який спосіб. Через цей скандал Alina Pash повідомила, що розірвала відносини зі своїм директором.