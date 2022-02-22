Kalush Orchestra представить Україну на «Євробаченні-2022»

Гурт Kalush Orchestra погодився представити Україну на пісенному конкурсі «Євробачення-2022» у італійському Турині.

Про це гурт повідомив у Instagram.

«Йо! Kalush Orchestra їде в Турин на «Євробачення-2022» представляти Україну. Нарешті це сталося, ми разом із Суспільним вирішили усі важливі питання та готові разом привести Україну до успіху!» — йдеться у повідомленні.

Тепер Україну представлятиме колискова Stefania у виконанні Kalush Orchestra.

«Це пісня про мою маму. Я ніколи не присвячував їй пісні та й взагалі не впевнений, що наші стосунки були настільки тісними. Але я знаю, що вона точно заслуговує на цю пісню (яку вона ще навіть не чула!). Це найкраще, що я колись для неї робив. Було б дуже круто, якби переміг і у прямому ефірі я б заспівав спеціально для мами ще раз», — розповів про пісню засновник гурту Kalush Orchestra Олег Псюк.