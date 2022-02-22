Kalush Orchestra представит Украину на «Евровидении-2022»

Группа Kalush Orchestra согласилась представить Украину на песенном конкурсе «Евровидение-2022» в итальянском Турине.
Об этом группа сообщила в Instagram.
«Йоу! Kalush Orchestra едет в Турин на «Евровидение-2022» представлять Украину. Наконец-то это произошло, мы вместе с «Суспільним» вместе решили все важные вопросы и готовы вместе привести Украину к успеху!» — говорится в сообщении.
Теперь Украину будет представлять колыбельная Stefania в исполнении Kalush Orchestra.
«Это песня о моей маме. Я никогда не посвящал ей песни и вообще не уверен, что наши отношения были настолько тесными. Но я знаю, что она точно заслуживает эту песню (которую она еще даже не слышала!). Это лучшее, что я когда-то для нее делал. Было бы очень круто, если бы победил и в прямом эфире я бы спел специально для нее еще раз», — рассказал о песне основатель и фронтмен группы Kalush Orchestra Олег Псюк.
- В Нацотборе на «Евровидение-2022» победила Alina Pash. На фоне этого разразился скандал из-за поездки певицы в оккупированный Крым, а некоторые активисты обвинили ее в симпатии к России из-за фотографий из Москвы.
- На следующий день на телеканале «Суспільне» обнародовали ответы от Государственной пограничной службы по поводу поездки певицы Alina Pash в аннексированный Крым. В ведомстве сообщили, что она въехала и выехала через украинский КПВВ. Однако позже в соцсетях появились подозрения, что эта справка поддельная. Поэтому «Суспільне» обратилось в ГПСУ с просьбой подтвердить ее подлинность. В ГПСУ подтвердили то, что такую справку не выдавали, и что само ведомство хранит информацию только в течение пяти лет.
- В команде певицы сообщили, что справку получил член ее команды, но там не узнавали, каким образом. Из-за этого скандала Alina Pash сообщила, что разорвала отношения со своим директором.