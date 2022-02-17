«Суспільне» обратится к группе Kalush Orchestra с предложением представлять Украину на «Евровидении-2022»

Оргкомитет Нацотбора на «Евровидение-2022» решил обратиться к группе Kalush Orchestra с предложением представлять Украину на международном песенном конкурсе в Турине. Накануне организаторы дисквалифицировали победительницу Alina Pash из-за поддельной справки

Об этом сообщает «Суспільне».

Группа Kalush Orchestra заняла второе место в финале и получила в целом 14 баллов (8 от зрителей и 6 от судей).

Они объяснили, что согласно правилам, если вещатель прекращает участие одного из участников, то «Суспільне» имеет право определить представителя Украины среди других участников.

Если Кalush Orchestra согласится, то Украину будет представлять колыбельная Stefania.

«Это песня о моей маме. Я никогда не посвящал ей песни и вообще не уверен, что наши отношения были настолько тесными. Но я знаю, что она точно заслуживает эту песню (которую она еще даже не слышала!). Это лучшее, что я когда-то для нее делал. Было бы очень круто, если бы победил и в прямом эфире я бы спел специально для нее еще раз», — рассказал о песне основатель и фронтмен группы Kalush Orchestra Олег Псюк.