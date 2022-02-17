«Суспільне» звернеться до гурту Kalush Orchestra із пропозицією представляти Україну на «Євробаченні-2022»

Оргкомітет Нацвідбору на «Євробачення-2022» вирішив звернутися до гурту Kalush Orchestra із пропозицією представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі в Турині. Напередодні організатори дискваліфікували переможницю Alina Pash через підроблену довідку

Про це повідомляє «Суспільне».

Гурт Kalush Orchestra посів друге місце у фіналі й отримав 14 балів загалом (8 від глядачів і 6 від суддів).

В оргкомітеті пояснили, що відповідно до правил, якщо мовник припиняє участь одного з учасників, то «Суспільне» має право визначити представника від України з-поміж інших учасників.

Якщо Кalush Orchestra погодиться, то Україну представлятиме колискова Stefania.

«Це пісня про мою маму. Я ніколи не присвячував їй пісні та й взагалі не впевнений, що наші стосунки були настільки тісними. Але я знаю, що вона точно заслуговує на цю пісню (яку вона ще навіть не чула!). Це найкраще, що я колись для неї робив. Було б дуже круто, якби переміг і у прямому ефірі я б заспівав спеціально для мами ще раз», — розповів про пісню засновник гурту Kalush Orchestra Олег Псюк.