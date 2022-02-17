«Суспільне» звернеться до гурту Kalush Orchestra із пропозицією представляти Україну на «Євробаченні-2022»

Оргкомітет Нацвідбору на «Євробачення-2022» вирішив звернутися до гурту Kalush Orchestra із пропозицією представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі в Турині. Напередодні організатори дискваліфікували переможницю Alina Pash через підроблену довідку
Про це повідомляє «Суспільне».
Гурт Kalush Orchestra посів друге місце у фіналі й отримав 14 балів загалом (8 від глядачів і 6 від суддів).
В оргкомітеті пояснили, що відповідно до правил, якщо мовник припиняє участь одного з учасників, то «Суспільне» має право визначити представника від України з-поміж інших учасників.
Якщо Кalush Orchestra погодиться, то Україну представлятиме колискова Stefania.
«Це пісня про мою маму. Я ніколи не присвячував їй пісні та й взагалі не впевнений, що наші стосунки були настільки тісними. Але я знаю, що вона точно заслуговує на цю пісню (яку вона ще навіть не чула!). Це найкраще, що я колись для неї робив. Було б дуже круто, якби переміг і у прямому ефірі я б заспівав спеціально для мами ще раз», — розповів про пісню засновник гурту Kalush Orchestra Олег Псюк.
- Alina Pash 12 лютого перемогла в Нацвідборі на «Євробачення-2022», фінал якого відбудеться 14 травня в Турині. На тлі цього спалахнув скандал через поїздку співачки до окупованого Криму, а деякі активісти звинуватили її в симпатії до Росії через світлини з Москви.
- Наступного дня на телеканалі «Суспільне» оприлюднили відповіді від Державної прикордонної служби щодо поїздки співачки Alina Pash в анексований Крим. У відомстві повідомили, що вона в’їхала та виїхала через український КПВВ. Однак згодом у соцмережах з’явилися підозри, що надана нею довідка є підробленою. Тому «Суспільне» звернулося до ДПСУ з проханням підтвердити її справжність. У ДПСУ підтвердили, що таку довідку не видавали, а саме відомство зберігає інформацію лише протягом пʼяти років.
- У команді співачки повідомили, що довідку отримав член її команди, але там не дізнавалися, у який спосіб. Через цей скандал Alina Pash повідомила, що розірвала відносини зі своїм директором.